دي مايو: نحتاج إلى تعاون أوسع نطاقا في ليبيا باعتبارها إحدى بوابات المتوسط

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الحاجة لتعاون أوسع نطاقا في ليبيا باعتبارها إحدى بوابات البحر الأبيض المتوسط التي يمر عبرها آلاف وآلاف المهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمة دي مايو أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حيث قال: “إننا بحاجة إلى تعاون أوسع نطاقا في ليبيا فهي تمثل أحد بوابات البحر الأبيض المتوسط التي يمر عبرها آلاف وآلاف المهاجرين”، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

وتابع دي مايو فيما يتعلق بمسألة التعددية وكيفية تجنب الأزمات مثل تلك التي نشهدها، ولكن أيضًا تلك التي رأيناها في سوريا وفي ليبيا نفسها وفي أجزاء أخرى من العالم، مثل جنوب القوقاز، فإن الإجابة عن كيفية استخدام أداة التعددية بشكل أفضل هو في تعددية الأطراف نفسها“.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي بأن “لحظة الجمود التي يمر بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي نشهدها في الوقت الحالي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات، تتطلب منا المضي قدمًا في إصلاح مجلس الأمن الذي طالما كانت إيطاليا تروج له“.