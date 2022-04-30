مندوب أمريكا بمجلس الأمن: قلقون من انعدام الأمن المزمن في ليبيا

جدد مندوب أمريكا بمجلس الأمن “جيفري ديلورينتيس” دعم بلاده للمساءلة العادلة وسيادة القانون للكشف عن الجناة في الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وفي كلمة له عقب احاطة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أمام الأمم المتحدة حول ليبيا قال ديلورينتيس: “نتطلع للتعاون مع مكتب المدعي العام إزاء الاستراتيجية الهادفة التي يسعى لتنفيذها للمسائلة ضد الفظائع والجرائم المرتكبة ضد الشعب الليبي والمهاجرين الذين وجدوا أنفسهم في ليبيا، وفقًا للقرار 1970 الصادر عن مجلس الامن”.

كما رحب بالتقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية طيلة 6 أشهر وجهودهم على أكثر من مسار للوفاء بتوقعات الضحايا الذين انتظروا كثيرًا لتحقيق العدالة.

كما عبر مندوب أمريكا بمجلس الأمن عن قلق بلاده إزاء انعدام الأمن المزمن في ليبيا بما فيه حشد المجموعات المسلحة، وذلك على خلفية التصدع السياسي.

مؤكدآ أن المسائلة القانونية تتطلب تحقيقات واسعة وموثقة حول الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

وأشار ديلورينتيس إلى أن تقرير المدعي العام بالمحكمة الجنائية الشهر الماضي كشف عن أدلة مقلقة لمقابر جماعية بها جثامين مهاجرين في سياق الاتجار بالبشر، وهو ما يمثل انتهاكا واضحًا لحقوق الأنسان في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعمها للسلطات الليبية لإجراء المحاكمات العادلة والكشف عن الجناة حول هذه الانتهاكات.