ستيفاني وليامز تبحث في باريس الوضع الحالي في ليبيا وآفاق المستقبل

طرابلس 29 أبريل 2022 (وال)- قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز؛ إنها ألتقت في باريس عدد من المسئولين الفرنسيين وبحثت معهم الوضع الحالي في ليبيا وآفاق المستقبل.

وعلى حسابها عبر شبكة “تويتر”؛ غردت المستشارة الأممية الجمعة قائلة: “ألتقيت في باريس أمس بالسيد بول سولير المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فضلا عن مسئولين فرنسيين كبار آخرين، وانتهزت الفرصهة لأطلعهم على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك المشاورات التي عقدت مؤخرا في القاهرة خلال 13 – 18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة”.

وتابعت : “ناقشنا أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا، بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضًا على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي”. (وال)

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