القبض على المتهمين بقتل آمر الاستخبارات العسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن جهاز الأمن الداخلي من القبض على المتورطين في قتل آمر الاستخبارات العسكرية العجيلات فتحي المغربي. في ديسمبر 2011 واعترفوا بجريمتهم.

وأوضح المتهمون في فيديو لهم نشره الجهاز عبر صفحته الرسمية واطلعت أخبار ليبيا 24 عليه .. أنهم قاموا بارتكاب الجريمة بعد تلقيهم أوامر بذلك من س. البكاش، مليشيا البركي التابعة للمفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني.

وكشف مصدر أمني أن المغربي كان ضابط استخبارات مهتم بمتابعة أنشطة المجموعات المتطرفة في المنطقة الغربية. ويرفع تقريره إلى قيادته في طرابلس، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية شعرت بخطورة المغربي واتهمته بالخيانة فقررت اغتياله.

وبين المصدر أن مدينة العجيلات وقت وقوع الجريمة كانت موالية لقوات الكرامة ضد المليشيات والجماعات المتشددة التابعة للغرياني وداعميه.

وكان الغرياني قد اختطف في 9 ديسمبر 2021 من قبل مسلحين أثناء تواجده بالقرب مقر الدعوة الإسلامية في طرابلس. وعثر على جثته فيما بعد ملقاة في منطقة بالعجيلات وعليها آثار أعيرة نارية ومقيدة بالحبال.

يشار إلى أن نشر هذا الفيديو يأتي بالتزامن مع منح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. لمفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني الإذن بإنشاء مدارس دينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بمختلف البلديات المستهدفة وفقا للقرار رقم 709.

كما أن الدبيبة أكد دعمه وتبعيته للغرياني واصفا إياه بأنه “شيخنا”، في المقابل عبر الغرياني عن دعمه للدبيبة وإرجاء إجراء الانتخابات. معتبرا انه رئيس الحكومة الشرعي.