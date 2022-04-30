بلدية سرت تدعو إلى الوحدة ولم الشمل خلال إحياء ذكرى معركة القرضابية

أحيت بلدية سرت، اليوم الجمعة، الذكرى 107 لمعركة القرضابية، بفعالية عند النصب التذكاري للمعركة بالمدينة.

وقد دعا المشاركون في الفعالية، إلى استلهام المعاني من تلك المعركة، و«السير على نهج الأجداد في الوحدة ولم الشمل»، وذكروا بأن تلك المعركة تعرف بـ«معركة الوحدة الوطنية» لمشاركة جميع القبائل الليبية فيها.

وأثناء الفعالية حمل المشاركون لافتة مكتوب عليها: «القرضابية معركة كل الليبيين.. معركة الملحمة الوطنية – سرت، المدينة المجاهدة.. الجامعة لكل الليبيين».

ويذكر أنه حضر الاحتفالية عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، ومدير أمن سرت، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل المدينة، ووكيل ديوان البلدية، ومخاتير المحلات، ومدير قطاع الرياضة بسرت، ومديري إدارتي الإعلام وشؤون المحلات بالبلدية، وعدد من ضباط الشرطة والمرور والحرس البلدي، وشباب الكشافة وشبيبة الهلال الأحمر الليبي، وعدد من أحفاد المجاهدين ومراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحافة، وعدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني بسرت».

وتجدر الإشارة الى أن معركة القرضابية هي معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد.

كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى.