قائد عملية إيريني يستبعد توقف تهريب النفط في ليبيا على المدى المنظور

استبعد قائد عملية إيريني الأدميرال ستيفانو توركيتو، أن تتوقف عمليات تهريب النفط في ليبيا في المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات توركيتّو، الخميس، خلال حلقة نقاشية بعنوان “مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا”، بتنظيم من “إيريني” وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري، حسب ما نقلته وكالة نوفا للأنباء.

وختم توركيتو بالقول إن “استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع، وتوقعات الربح، يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط قريبًا”.

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