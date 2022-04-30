الأمم المتحدة تُجدد بعثتها في ليبيا حتى 31 يوليو

روما 29 أبريل 2022 (وال)- جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس، بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى الـ 31 يوليو، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين (الصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة) دون تعديلات.

ودعا المجلس في القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة في ليبيا، وفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جدير بالذكر؛ أن تفويض البعثة – بدون قيادة بعد استقالة المبعوث السلوفاكي السابق ” يان كوبيس ” في نوفمبر 2021 – سينتهي في نهاية الشهر.

ومنذ عام 2020؛ كانت هناك “قيادة” مزدوجة لبعثة الأمم المتحدة، مع مبعوث خاص في جنيف ومنسق في العاصمة الليبية. (وال)

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