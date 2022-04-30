الدبيبة لـ “ساويرس”: هذه ليبيا موطن الحشمة وليست مهرجانًا للتعري

العنوان – طرابلس

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة جمهورية مصر العربية بأنها مهرجان تعري.

وقال الدبيبة في منشور ردًا على تغريدة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس :” يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانًا للتعري”.

وكان رجل الأعمال المصري قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر ذكر فيها :”سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية …فضل المنصب عن مصلحةً ليبيا”.

وأضاف ساويرس في تغريدة أخرى :” ليس لي اي نشاط في ليبيا و لن اعمل في ليبيا الي ان تتخلص من المليشيات و يعود الاستقرار بعون الله”.

وتابع أيضًا :” تويته واحده حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات فى طرابلس …عندى خبرة بالتعامل معها و البلوك خير رد تحيا ليبيا”.