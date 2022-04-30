رئيس أركان الجيش يحث العسكريين على عدم الانجرار خلف الأجندة الخاصة

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد دور المؤسسة العسكرية، التي قال إنها “من أعرق مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون مهنية، وتستخدم المنهج العلمي لتحقيق المهنية ورفع الكفاءة”.

وشدد الحداد على وجوب ألا تخضع المؤسسة العسكرية للأهواء الشخصية أو رغبة مجموعات بعينها، واصفاً إياها بالمؤسسة التي تحمي الدستور وتخضع له.

وجاء تصريح رئيس الأركان أثناء كلمة له ألقاها -الخميس- عبر لقائه بضباط الدفعة 50 من خريجي الكلية العسكرية، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر كلية الدفاع الجوي وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وعدد من ضباط الجيش الليبي.

وحث الحداد في اللقاء مع الضباط الخريجين والمسؤولين، على الحرص بألا يتورطوا بما وصفه بالمتاهات التي ستحمل العداء لمنتسبي الجيش مع من يجب أن يدافع عنهم العسكري ويحميهم.

وأشار رئيس الأركان في ختام كلمته لضرورة التزام المنتسبين لمؤسسة الجيش بالعقيدة العسكرية السليمة، وبقوانينها وتشريعاتها، كما أثنى الحداد على خريجي الدفعة 50 ودورهم في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه، وقال في هذا الصدد: “لا تجعلوا أحداً يستغفلكم أو يخدعكم بشعارات برّاقة في ظاهرها، وما في باطنها إلا الأطماع الشخصية الزائفة”.

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