الدبيبة ردا على ساويرس: ليبيا ليست مهرجانا للتعري 

رد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن وقوفه ضد مصلحة ليبيا.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس موقف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من ليبيا.

وقال ساويرس في تغريدة عبر “تويتر”: “سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية، فضّل المنصب عن مصلحةً ليبيا”.