خارجية النواب: ما تقوم به الجزائر هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن استنكاره لموقف الحكومة الجزائرية، معتبراً ان إصرارها على الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية ورفض الحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي ، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا.

العقوري، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، عبّر عن استياءه من الموقف الجزائري الذي لم يكن داعما لاستقرار الشعب الليبي، مضيفاً بأنه في الوقت الذي نؤكد على عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق، مذكراً بوقوف الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري في مسيرته النضالية، مستغرباً موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة وحق الجوار واحترام سيادة الدولة الليبية.

وجدد العقوري التأكيد بأن “بعض الدول استفادت من الفوضى في البلاد لنهب مقدرات ليبيا النفطية والمعدنية من خلال التعدي على تلك الموارد داخل الأراضي الليبية، وأن تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة”.

وناشد العقوري “العقلاء في الجزائر إلى تغليب صوت العقل ولعب دور إيجابي لصالح الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، وإن التاريخ سيسجل كل من ساهم في استقرار ليبيا وعودة السلام إليها”.