رقابة جوازات معيتيقة تضبط 52 مسافراً بسبب تزوير تأشيرة الدخول إلى ليبيا

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية أن رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي ضبطت 52 مسافراً من جنسيات مختلفة بسبب تزوير التأشيرات.

وأوضحت الوزارة أن رقابة الجوازات التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ضبطت المسافرين فور وصولهم على رحلتين لمطار معيتيقة الدولي.

وأكدت وزارة الداخلية. أن المسافرين الذين تم ضبطهم قاموا بتزوير تأشيرات الدخول الى الأراضي الليبية.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيالهم وإلغاء تأشيراتهم وترحيل عدد منهم والتحفظ على جزء منهم بمقر رقابة جوازات المنفذ لحين إرجاعهم إلى البلدان القادمين منها.