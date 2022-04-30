عقب سجال الدبيبة وساويرس.. خبراء يردون: رد الدبيبة يمثّل أراء الغرياني للجانب المصري

اشتد حمى السجال الكبير بين رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، الجمعة، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، على منصات التواصل الاجتماعي.

ساويرس، وفي تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاجم الدبيبة، حيث قال: “سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية”، معتبرا أن الدبيبة “فضل المنصب عن مصلحةً ليبيا”، بحسب قوله.

كما نفى ساويرس، وجود أي أعمال له في ليبيا، حيث قال: “ليس لي أي نشاط في ليبيا، ولن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من المليشيات ويعود الاستقرار بعون الله”، بحسب قوله.

وفي هذا الجانب رد الدبيبة على ساويرس، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال: “يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري”، بحسب قوله.

ورأى خبراء ليبيون ومصريون أن تصريحات الدبيبة جاءت تماهيا وانسجاما مع فكر المتشددين والإرهابيين لأجل مصالحة الشخصية واستمرار حكومته المنتهية الولاية.

ومن جانبه أوضح أستاذ العلوم السباسية بالجامعات الليبية عثمان البوسيفي، أن الستار كشف عن العلاقة المتينة بين الدبيبة والمفتي المعزول الصادق الغرياني وتنظيم الإخوان.

البوسيفي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “أخيرا كشف الستار والعلاقة المتينة بين دبيبة والغرياني والإخوان المتأسلمين: عقب لقاء الدبيبة بمفتي المليشيات المعزول الغرياني والذي يتصدر اسمه قائمة الإرهابيين لدى لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، وتماهيا وانسجاما مع فكر المتشددين والإرهابيين لأجل مصالحة الشخصية واستمرار حكومته المنتهية الولاية”، وفق قوله.

وأضاف: “ها هو الدبيبة يهاجم النظام المصري ويصف جمهورية مصر العربية ببلد العري لينال رضى الإخوان المتأسلمين ورضى الغرياني المعزول ليكونوا داعم له في استمرار فوضى حكومته بالدولة الليبية”، وفق قوله.

وتابع: “رغم انه في الفترة الأخيرة وقع الدبيبة عقود استثمارية مع الدولة المصرية واليوم يصفها ببلد العري وهذا أن دل يدل على تحكم المنظومة الإخوانية والإرهابية في طرابلس المختطفة منهم”.

واستنكر الباحث والصحفي المختص بالشأن الليبي عبد الهادي ربيع، الدبيبة، تغريدة الدبيبة التي هاجم فيها جمهورية مصر العربية.

ربيع، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “لا يا سيد عبدالحميد، لا يغرنك حلم القوي، وصبر القادر، إنها مصر، ويكفي الاسم عن الوسم، لسنا أمة الرقص ولا التعري، هذه مصر فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، لا تتحدث عن مصر ووزيرك وليد اللافي، افطن ولا تكن كالتي رمتنا بدائها وانسلت”، وفق قوله.

وتابع: “ولن أقول لك اقرأ التاريخ وأنت لا تحفظ نشيد بلادك الوطني ولن أقول لك راجع كتاب الله وأنت لا تعرف كيف تقرأ الفاتحة، وإن عدت عدنا”، وفق قوله.