وليامز: أطلعت مسؤولين فرنسيين كبار على الوضع الحالي في ليبيا

العنوان – باريس

أكد مستشارة الامين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أنها أطلعت مسؤولين فرنسيين كبار على الوضع الحالي في ليبيا.

وأوضحت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أنها أطلعت المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير على المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة”.

وتابعت :”ناقشنا أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت المستشارة الأممية أنها بحثت كذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضاً على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي.

وأضافت وليامز :”اتفقنا على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر”.