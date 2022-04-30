الكيلاني: نعد بإزالة المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء

وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة منتهية الولاية وفاء الكيلاني بحل المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء، مشيرة إلى تشكيلها في وقت سابق لجنة لحصرهم في مخيمات العاصمة طرابلس، ومتابعة الأطفال من قبل فريق الدعم النفسي التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال لقائها وفدًا من مشايخ وأعيان تاورغاء، الخميس الماضي، والذين أطلعوها على الأوضاع بعد عودة بعض الأسر إلى المدينة، بحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سُبل تسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات، منها توفير خدمات الكهرباء، وصيانة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي، ومساعدة العائلات التي تضررت منازلها وإصلاحها.

كما تعهدت الكيلاني، بإقامة معرض الأسر المنتجة القادم في تاورغاء، إذا ما سمحت الظروف، تشجيعًا للأسر المنتجة بالمدينة، التي دائمًا ما شاركت بفاعلية في مثل هذه المعارض.