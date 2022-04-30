أبناء شهداء قوات الجيش االليبي يحيون ليلة القدر بقراءة القرآن

العنوان – بنغازي

أحيا عدد من أبناء شهداء قوات الجيش ليلة الخميس الموافقة للسابع والعشرين من شهر رمضان، بختمة لقراءة القران على روح من ضحى في سبيل مقارعة الإرهاب وتخليص البلاد من الإرهابيين والخارجين عن القانون.

وأقيمت الختمة بحضور مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الفريق خيري التميمي ورئيس هيئة الشهداء والجرحى اللواء كمال الدين الجبالي ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ومديري الإدارات بالقوات المسلحة وأعيان وأهالي وحكماء مدينة بنغازي وأبناء الشهداء.

وشهد التجمع الذي أقيم بمقر إدارة التوجيه المعنوي في بنغازي كلمات للحضور أكدت على تضحيات أبناء الجيش الوطني في الدفاع عن الأرض وصون العرض والوقوف ضد الإرهابيين في كل مناطق ومدن ليبيا.