الحداد لـ«العسكريين»: لا تجعلوا أحد يخدعكم من أجل الأطماع الشخصية الزائفة

التقى رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الخميس، ضباط الدفعة (50) من خريجي الكلية العسكرية، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر كلية الدفاع الجوي، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وعدد من ضباط الجيش.

وألقى رئيس الأركان، كلمة لضباط هذه الدفعة، أكد فيها على دور المؤسسة العسكرية، التي هي من أعرق مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون مهنية.

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية تستخدم المنهج العلمي لتحقيق المهنية ورفع الكفاءة، فلا تخضع لهواء أشخاص ولا رغبة مجموعات معينة بل إن هذه المؤسسة تحمي الدستور وتخضع له.

وتابع:” كان لهذه الدفعة دور في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه، فلا تجعلوا أحد يستغفلكم أو يخدعكم بشعارات برّاقة في ظاهرها، وما في باطنها إلا الأطماع الشخصية الزائفة”.

واستطرد:” لا تتورطوا في هذه المتاهات لأنها ستحمل لكم العداء مع من يجب عليكم الدفاع عنهم وحمايتهم، لذا يجب عليكم أن تلتزموا بالعقيدة العسكرية السليمة، وبقوانينها وتشريعاتها”.