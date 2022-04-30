بشير السويحلي: رد الدبيبة على ساويرس كان دقيقاً وموفقاً جداً

دافع بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عن رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على رجل الأعمال المصري نجيب سايروس، وقال إن الرد كان مطلوباً، دقيقاً وموفقًا جدا، سواء في اللغة المستخدمة او الرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “للناس الي تقول..لا غلط ومفروض ما يصغرش عقله وما يردش عليه وهو يمثل دولة…نقولك سامحني…تبي update أنت وفايتك هلبا في المنهج…نقولك ليش، نجيب سايروس تبلغ ثروته 3.4 مليار دولار ليكون بذلك ثالث أغنى شخص في الشرق الأوس، وفي العالم المتحضر، الملياردير يكون شخصية مؤثرة جدا ويبدا في مستوى رؤساء الدول والحكومات، وننصحك اتدير متابعة في التويتر لناس مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس وغيتس وغيرهم وشوف الطحن والتلقيح على أصوله مع السياسيين والرؤساء” وفق تعبيره.

أضاف “الخطأ أن تطالب الناس دبيبة بالرد عبر بيان رسمس، هكي أنت كبرتله رأسه ولا داعي لذلك….ولكن الرد كان مناسب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهى الأمر، و الجماعة اللي قاعدين عايشين في الستينات وجو لازم بيان رسمي والأبيض والأسود…فوته مش ليك المنشور” وفق تعبيره.

ورد عبد الحميد الدبيبة، على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن وقوف الأول ضد مصلحة ليبيا.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري.

وفي وقت سابق الجمعة، انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس موقف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من ليبيا.

وقال ساويرس في تغريدة عبر “تويتر”: “سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية، فضّل المنصب عن مصلحةً ليبيا”.