البركي: ساويرس لم يهاجم ليبيا ولا تاريخها والدبيبة يصرّ على تدميرها بكل الطرق

عبرت الصحفية الإعلامية الليبية ريم البركي، عن انتقادها الشديد لرد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ووصف مصر ببلد التعري.

وقالت «البركي»، في تدوينة لها عبر فيسبوك، «ليّس من حق الدبيبة باعتبار أنه رئيس الوزراء أن يصف مصر ببلد التعري ردًا على تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب سويريس، سويريس لم يُهاجم ليبيا ولا تاريخها ولا شعبها، بل انتقد مليشيات العاصمة».

واضافت «الدبيبة يصر على تدمير ليبيا بكل الطرق، الأفضل له من استعداء الجارة الشقيقة مصر؛ أن يهتم باستثماراته الخارجية في كندا وبريطانيا التي استولت عليها أسرته من أموال الليبيين منذ عهد القذافي».