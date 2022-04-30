بويصير: قدرات روسيا العسكرية ستختل أمام الناتو

قال محمد بويصير، المقاول الأمريكي من أصول ليبية، إن بعض المعلقين يعتقدون أن ملاحظاتى عن محاولة روسيا لغزو أوكرانيا هى وجهة نظر أو أمنيات ورغبات، والحقيقه هى نتيجة متابعه دقيقة، بقدر إمكانياتي ومن خلال كل المصادر المعرفية التى أستطيع الوصول إليها، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن بوتين أوضاعه قبل الحرب كانت أفضل عسكريا واقتصاديا مما هى عليه اليوم، بينما الأوكرانيون جيشهم صار أقوى أضعاف ماكان عليه عند بداية الغزو و يتلقون مليارات الدولارات شهريا لدعم اقتصادهم، ولازلنا فى الأسبوع التاسع فقط، والهجوم الروسي فى الجنوب والشرق، فقد زخمه والأجواء الأوكرانية بدأت تستعيد حصانتها، ولولا قصفات الصواريخ الروسية لما وجد المتحدث الروسي ما يتحدث عنه من انجازات.

وتابع قائلًا أن السلاح والعتاد الضروري للهجوم المضاد الأوكراني لم تدخل المعركة بعد وهى ليست قليلة، دبابات مدافع بعيدة المدى، وطائرات درون متقدمة، وأنظمة دفاع جوى ورادارات واسلحة مضادة للسفن.. الامريكيون بالتأكيد لم يفوتوا الفرصة، وعندما يقول بايدن أمس أن للحرية تكلفة ونحن سندفع 33 مليار لأوكرانيا حتى تنتصر، لأنها إذا خسرت فإن التكلفة علينا ستكون أكبر كثيرا” يتضح الأمر بلا لبس، فأمريكا توفر لأوكرانيا ما يحقق فشل الغزو الروسي، والاوكرانيين بدأوا يتحدثون حتى عن تحرير القرم” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا أن التلميح الروسي باحتمال الهجوم على بولندا أو استعمال السلاح النووى ليس إلا مؤشر على المأزق الذى بدأ يتضح أمام القيادة فى موسكو فالتقدم قد تم تجميده تقريبا حتى فى الأقاليم الجنوبية، والهجوم على بولندا سيدخل الناتو للحرب حسب البند الخامس من اتفاقيته، ويجعل المأزق الروسي أكبر، حيث ميزان القوى سيختل تماما، أما من ناحية السلاح النووي، فالردع الأمريكي موجود وبقوة وكما قال الجنرال “بترايوس” لاداعى أن نتحدث عن قدراتنا النووية فبوتين يعرفها جيدا وسيكون مجنونا إن حاول اللجوء للسلاح النووى، أي أنها ستكون من استراتيجية “على وعلى اعدائي” ..

التى يرفضها أي شعب عاقل”.

واختتم قائلًا أن المخرج الوحيد، يأتى فى الخريف بعد أن تبدأ ثمرات الهجوم المضاد الأوكراني فى الظهور وتواجه قوات الجنرال دوفيرنيكوڤ ما واجهته القوات الروسية فى الشمال، عندها تكون زعامة بوتين فى المحك، و يجد نفسه فى مواجهة جيش هزم و فقد سمعته على يد دولة أصغر من روسيا كثيراً، انه منعطف تاريخى مهم، نتائجه ستكون على كل بقاع الأرض، مثلما حدث بعد الحرب العالمية الثانية” وفق تعبيره.