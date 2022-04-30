ساويرس: ليس لي أي نشاط بليبيا ولن أعمل فيها حتى تتخلص من المليشيات

خرج عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن خط الدبلوماسية كمسؤول ليبي وفتح بابا من السجالات والتراشق بينه وبين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بعد أن وصف مصر ببلد التعري في تغريدات عبر موقع التواصل تويتر.

وجاءت ردود رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في سلسلة تغريدات، مؤكدا فيها أن لديها خبرة كافية للتعامل مع الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات في طرابلس.

وقال «ساويرس»، في تغريدة له، «‏ليس لدى طموحات اقتصادية، لقد حققتً ما اردت والقناعة كنز لا يكفى واتكلم عن محبة لليبيا وليس لدى دافع آخر، وكثير ينتقدون ويشتمون ولا يطرحون حلولا».

وأضاف رجل الأعمال المصري «‏تويتة واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات فى طرابلس، عندى خبرة بالتعامل معها والبلوك خير رد.. تحيا ليبيا».

ثم تابع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس سلسلة تغريداته، قائلا: «‏ليس لي أي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من المليشيات ويعود الاستقرار بعون الله»

وفي وقت سابق الجمعة، انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس موقف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من ليبيا.

وقال ساويرس في تغريدة عبر “تويتر”: “سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية، فضّل المنصب عن مصلحةً ليبيا”.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري.