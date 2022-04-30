مجلس الأمن يجدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى

ليبيا – جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حتى 31 يوليو.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية، من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين (الصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة) دون تعديلات.

ودعا المجلس في القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت مصادر للوكالة إن هذا الجزء على وجه الخصوص طلب من روسيا الاتحادية التي تحاول منذ فترة إقالة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز لتعيين رئيس جديد للبعثة الأممية مرحب به في موسكو.

وأشارت إلى أن المثير للاهتمام ملاحظة أن القرار أعاد ، في النقطة الثانية ، تقديم إصلاح البعثة الأممية لليبيا – الذي تم رفضه في سبتمبر – والذي ينص على عودة مبعوث الأمم المتحدة إلى طرابلس.

وخلصت إلى أنه “إذا لم يحدث شيء في غضون ثلاثة أشهر ، وهو أمر ممكن ، فسنذهب إلى تأجيل فني جديد قصير الأجل أو إلى حل البعثة”.

يشار إلى أنه، منذ عام 2020 كانت هناك “قيادة” مزدوجة لبعثة الأمم المتحدة ، مع مبعوث خاص في جنيف ومنسق في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية