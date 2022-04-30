تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

بحث مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، الطاهر السني، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سبل التنسيق والتعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.

وبحسب تغريدة عبر حسابه بـ تويتر أوضح السني أن اللقاء عقد الخميس بمقر البعثة الليبية بنيويورك.. لافتا أن كريم خان استعرض تقريره الثالث والعشرين وذلك قبيل جلسة إحاطته أمام مجلس الأمن.

وأكد السني خلال اللقاء على أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي.. وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها.. وأن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام.. كدورٍ مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه.

وكان قد قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن.. كاشفًا النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا.. وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع.. كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلقهم بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.

وكان قد عقد مجلس الأمن الدولي جلسته بشأن ليبيا الخميس، وقدم كريم خان إحاطته للمرة الثانية أمام المجلس بشأن ليبيا.