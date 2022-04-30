ضبط متهم بسرقة كوابل كهربائية وبيعها نحاس بمبلغ 120 مليون دينار

أعلن اللواء 444 قتال ضبط شخص متهم بسرقة كوابل كهربائية وبيعها نحاس خارج البلاد بمبلغ 120 مليون دينار بالاشتراك مع شخص آخر.

وأكد اللواء 444 قتال عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مفارز “اللّواء 444 قِتال” في مدينة ترهونة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو: “ناصر المعرّفي” الملقب بِـ(ملك النُّحاس) والّذي قام رفقةَ”عبد الرحيم الكاني” الملقب بـ (السّفّاح) بسرقة “1379 بكرة” من الكوابل الكهربائية البحرية والعادية التابعة لشركة الكهرباء جنوب مدينة طرابلس وحرقها وبيعها نحاس خارج البلاد فترة الحرب عام 2019 بمبلغ يقدر بـ”120 مليون دينار ليبي”.

وأشار اللواء 444 قتال إلى أنه سيتم إحالة المتهم لجهات الاختصاص.