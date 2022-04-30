لتزويرهم تأشيرات الدخول.. رقابة جوازات مطار معيتقية تضبط 52 مسافرا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن رقابة الجوازات بمطار معيتيقة الدولي التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ضبطت 52 مسافرًا فور وصولهم إلى المطار على متن رحلتين جويتين.

وأضافت الوزارة أن المسافرين الذين تم ضبطهم قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنهم ينتمون لجنسيات مختلفة، لم تذكرها.

وأوضحت الوزارة، في إدراج لها عبر موقعها الرسمي على منصة فيس بوك، أنها اتخذت بحق المسافرين الإجراءات القانونية، حيث ألغيت التأشيرات ورحلت عددًا منهم، إضافة إلى التحفظ على العدد الآخر بمقر رقابة الجوازات إلى حين إرجاعهم للبلدان القادمين منها.

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