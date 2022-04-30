تعرف على توقعات الطقس خلال أيام العيد – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك معتدلا نسبيا.

وقال المركز في بيان له أن درجات الحرارة على مناطق الشمال خلال هذين اليومين ستكون معتدلة على مناطق الشمال.. وتتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

في حين تبقى درجات الحرارة مرتفعة على بقية المناطق، حيث تتراوح بين 35 و41 على مناطق الوسط والجنوب.

ولفت المركز إلى إن مناطق الجنوب الغربي ستتأثر اليوم بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية.. نشطة مثيرة للأتربة والرمال، قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة.. تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، ويصل تأثير هذا المنخفض على مناطق الشمال والجنوب الشرقي غدًا الأحد.