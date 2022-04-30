بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 30 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 30 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل هذا اليوم علي مناطق الشمال الشرقي ، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية احيانا على بعض المناطق وارتفاع في درجة حرارة خاصة على مناطق الجنوب ويوم الغد يوثر المنخفض على مناطق شرق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم علي بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى أكثر (50)كم/س مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول ظهر يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(21-28)مْ ، وتكون على ابونجيم (32) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى أكثر من (50)كم/س مما تسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ على الجبل الأخضر -أقصى الساحل الشرقي ومناطق الخليج, وتتراوح مابين(31- 34)مْ علي الدواخل ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي بعض المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد الى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-39)مْ ، وتسجل انخفاض تدريجي خاصة يوم الاثنين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة تنشط يوم الاثنين مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34- 37)مْ، وتسجل أارتفاع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:48)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:20).