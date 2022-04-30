العقوري: إصرار الجزائر على الاعتراف بحكومة الدبيبة تدخل في شأننا الداخلي ومساس بوحدتنا الوطنية

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن إصرار الحكومة الجزائرية على الاعتراف بحكومة الدبيبة ورفض حكومة اختارها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بأنه تدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا.

وذكر العقوري، في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن الموقف الجزائري الذي لم يكن داعما لاستقرار الشعب الليبي، وأنه في الوقت الذي نؤكد على عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق، ونذكر بوقوف الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري فى مسيرته النضالية ، فإننا نستغرب موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة وحق الجوار واحترام سيادة الدولة الليبية .

وجدد العقوري التأكيد بأن بعض الدول استفادت من الفوضى في البلاد لنهب مقدرات ليبيا النفطية والمعدنية من خلال التعدي على تلك الموارد داخل الاراضي الليبية ، وأن تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة.

وناشد العقوري العقلاء في الجزائر إلى تغليب صوت العقل ولعب دور ايجابي لصالح الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها ، وإن التاريخ سيسجل كل من ساهم في استقرار ليبيا وعودة السلام إليها .