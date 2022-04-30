وزارة الداخلية: ضبط 52 مسافرا وصلوا إلى مطار معيتيقة بتأشيرات مزورة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 52 مسافرا من جنسيات مختلفة فور وصولهم إلى مطار معيتيقة حاملين تأشيرات مزورة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ضبطت 52 مسافراً من جنسيات مختلفة فور وصولهم على رحلتين إلى مطار معيتيقة الدولي، والذين قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجرءات القانونية حيال المسافرين وإلغاء تأشيراتهم وترحيل عدد منهم والتحفظ على جزء منهم بمقر رقابة جوازات المنفذ لحين إرجاعهم إلى البلدان القادمين منها.