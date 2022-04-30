مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئة وشيكة»

ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت «كل من يهمه الأمر السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية»، محذرة من «حدوث وشيك لكارثة بيئية بميناء الزويتينة».

وأكدت المؤسسة في بيان أنها «تبذل ما بوسعها من اجل حل كافة المختنقات التي تواجهها في إزاحة خام أبوالطفل والزويتينة وتخزينهما في الخزانات المخصصة بميناء الزويتينة ونظرا للخاصية الشمعية، لخام ابوالطفل حيث يحتاج الى التحريك والتسخين المستمر ودون توقف والا فإنه سيحدث تجمد بالخط وبالتالي تكون الخسائر فادحة قد تصل الى فقدان تشغيل الخط بالكامل»، داعية إلى السماح «بتشغيل الميناء فورا او على أقل تقدير السماح لنا بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية اضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط».

وذكر البيان أن «خام ابوالطفل ينتج من حقول ابوالطفل والرمال بالاضافة الى منطقة انتاج 107 التابعة لشركة السرير الذي يبعد حوالي 130 كم عن حقل A 103 التابع لشركة الزويتينة ويوضع في خزانات مخصصه له تحتوي على سخانات ونظام تدوير ومن ثم يضخ الى ميناء الزويتينة وذلك بازاحته بخام الزويتينة، وهو خليط من الخام المنتج من كل من حقول 103 والنافورة التابع لشركة الخليج وبمعدلات محسوبة بدقة».

وأضاف «زادا الأمور سوءا مع التوقف المفاجئ للعمليات بميناء الزويتينة مما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من اضافة ضخ خام امنا الى المنظومة بالزويتينة وذلك لضمان إزاحة كاملة لخام ابوالطفل الموجود بالخط إلى ميناء الزويتينة، ومنه إلى الخزانات المخصصة لذلك عبر الخط 40 بوصة مسافة 212 كم ويمر عبر محطة تسخين للمحافظة على درجة حرارته منعا للتشمع».

واشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن «هذا الخط يسع الى كمية تزيد عن المليون برميل وتتم الازاحة بطريقة منظمة ويتم كذلك جدولة البواخر الشاحنة لهذه الخامات بدقة بحيث يتم التصرف في هذه الخامات بطريقة سليمة».

ونبه إلى أن «خزانات خام ابوالطفل وخزانات خام الزويتينة ليس لديها السعة التخزينية الكافية لاستيعاب خام أبوالطفل وذلك بسبب التسربات التي بدأت تحدث في هذه الخزانات كلما وصل ارتفاع الخزان الى مستوى معين يؤدي الى ارتفاع وزن الخام وبالتالي لن يتحمل قاع الخزان هذا الوزنـ و يبدأ التسرب، لعدم قدرة الشركة على القيام بالصيانة الدورية لخزاناتها بسبب شح الميزانيات خلال السنوات الماضية والتي وصلت الى عدم تخصيص اي مبالغ للقيام بعمليات الصيانة والمحافظة على المعدات».

واختتم البيان «فقدنا الكثير من السعات التخزينية وبالتالي لن نستطيع ان نخزن كل الكمية ومهددين بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظرا لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية».