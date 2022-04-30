دي مايو: لابد من التعاون على أوسع نطاق في ليبيا

العنوان-روما

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الحاجة إلى تعاون على أوسع نطاق في ليبيا باعتبارها إحدى بوابات البحر الأبيض المتوسط التي يمر عبرها آلاف وآلاف المهاجرين.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن، دي مايو، قوله أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا:” إننا بحاجة إلى تعاون أوسع نطاقا في ليبيا فهي تمثل إحدى بوابات البحر الأبيض المتوسط التي يمر عبرها آلاف وآلاف المهاجرين”.

ولفت دي مايو إلى أن “لحظة الجمود التي يمر بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي نشهدها في الوقت الحالي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات، تتطلب منا المضي قدمًا في إصلاح مجلس الأمن الذي طالما كانت إيطاليا تروج له”.