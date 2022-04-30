ويليامز والمبعوث الفرنسي يتفقان على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم الحوار بين الأطراف الليبية

ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في باريس بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فضلاً عن مسؤولين فرنسيين كبار آخرين.

ويليامز انتهزت الفرصة بحسب تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” لاطلاعهم على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة.

وأشارت إلى عزمها عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة.

ولفتت إلى أنه تم مناقشة أهمية دعم المسار الانتخابي/ الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضاً على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي.

كما تم الاتفاق على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر.

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