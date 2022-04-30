الرئاسي يحظر التحرك بالآليات العسكرية خارج الثكنات.. إلا بإذن مسبق

حظر قرار صادر عن المجلس الرئاسي على جميع الوحدات العسكرية، مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها؛ التحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها العسكرية وأماكن تمركزها.

وأكد بلاغ ممهور بتوقيع القائد الأعلى للجيش الليبي تحت عنوان “عاجل جدًا” وموجه إلى جميع الوحدات؛ عدم السماح بالتحرك إلا بإذن مسبق من القائد الأعلى، مشيرًا إلى أنه في حال استدعت الضرورة؛ فإن التحرك لا يتم إلا وفقًا للسياق المعمول به وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي.

وشدد البلاغ، الصادر الخميس، على آمري الوحدات العسكرية كافة بضرورة التقيد بما ورد في أحكامه، مع توجيه إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.

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