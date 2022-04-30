الارصاد: منخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويؤثر على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 14/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل هذا اليوم علي مناطق الشمال الشرقي ، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها الي أكثر من (50) كم/س على بعض المناطق مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية احيانا مع ارتفاع في درجة حرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي اليوم ويوم الغد يؤثر المنخفض على مناطق شرق ليبيا.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة معتدلة اليوم على مناطق الشمال حيت تتراوح مابين ( 22 – 28 ) مْ , بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق حيث تتراوح مابين ( 32 – 39 ) مْ على مناطق الوسط و الجنوب .

ومن المتوقع بحسب التقرير إن شاء الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك .