شلقم: ثورات الربيع العربي ليست مؤامرة

قال عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية ليبيا الأسبق، إن من أكثر الكلمات استعمالاً في السرد السياسي العربي، كلمة (المؤامرة)، وهي كلمة واحدة تختزل نتائج أفعال فرد أو جماعة من دون النظر إلى أسبابها، أو المحركات التي قادت إليها، و لا يقتصر ذلك على العرب وحدهم، بل نجده في تاريخ غيرهم من البشر، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “صارت هذه الكلمة (المؤامرة) الحاضرة دائماً في تفسير كل انكسار أو فشل في مبادرات الأفراد والجماعات بكل المجالات. التلميذ الذي يرسب في الامتحان، يبرر ذلك بموقف شخصي معادٍ من أستاذه له بسبب خصام حدث بينهما، والتلميذ يعلم جيداً أنه لم يجتهد في دراسته”.

وتابع قائلًا أن الهزائم التي تحلُّ بالجيوش، والدمار الاقتصادي والكوارث السياسية، والتخلف العلمي والاجتماعي والثقافي وغيرها، تُلقى على ظهر عنقاء حاضرة دائماً، هي المؤامرة، والسحر والخيانة والتضليل وغيرها هي أيضاً، حبال يفتلها الفشل والجهل ليعلق فوقها قميص ما نسجته أصابع التخلف وغياب التدبير والتفكير، والهزائم العسكرية، لا يُسأل عنها متخذ القرار السياسي، الذي غابت عنه الرؤية التحليلية للأوضاع السياسية المحلية والدولية أو الجنرال الذي قصَّر في بناء جيشه على أسس عسكرية متطورة ومؤهلة لخوض المعارك، وهو يجهل القدرات العسكرية الحقيقية الشاملة للعدو” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا أن المؤامرة الخيالية التي لا يفتر فعلها في العقل السياسي العربي هي مؤامرة «سايكس بيكو» التي قسمت البلاد العربية إلى دول قزمية مفتعلة، وهي خريطة رسمتها بريطانيا وفرنسا في خضم الحرب العالمية الأولى، فهل هذا جهل أو تجاهل متعمد للحقائق التي كانت شاخصة على الأرض آنذاك؟ لم يكن هناك أي كيان عربي مستقل، وبلدان شمال أفريقيا كانت كلها تحت الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإسباني والإيطالي، أما بلدان الخليج العربي، فكانت تحت الحماية البريطانية، وهذه المناطق كلها لم تطلها خريطة اتفاقية «سايكس بيكو» قط. منطقتا الشام والعراق هما فقط اللتان وضعتا فوق تلك الخريطة (المؤامرة)، لأنهما كانتا تحت الحكم العثماني، وكانت إيالات أي ولايات تابعة للآستانة العثمانية التي كانت في حرب مع بريطانيا وفرنسا. في الحروب العالمية، يتقاسم المنتصرون إرث القوى المهزومة، وهو ما حدث في تفاهمات بوتسدام ويالطا في الحرب العالمية الثانية بين قادة قوات الحلفاء”.

وأردف قائلًا: “في خضم تلك الحرب العالمية الثانية، جرت أحاديث بين السياسيين العرب، إذ رأى بعضهم الاصطفاف مع قوة المحور الذي تقوده ألمانيا وإيطاليا، ففي حالة انتصاره سيسقط وعد بلفور الذي يؤسس لدولة يهودية في فلسطين، وكان يقود هذا التوجه الزعيم الفلسطيني الشيخ أمين الحسيني الذي زار الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر وأعلن تأييده له وتحالفه معه. السياسي العراقي المخضرم نوري السعيد ردَّ على الداعين للتحالف مع المحور بالقول؛ وماذا سيكون مصير ليبيا التي تحتلها إيطاليا إذا انتصر المحور؟.. ما زالت نتوءات الحربين العالميتين الأولى والثانية، لهما وجود فاعل في جغرافية التفكير السياسي العربي، من دون تحسس التضاريس السياسية والعسكرية المحلية والدولية التي تشكلت فيها تلك الصيرورات” وفق تعبيره.

وزاد شلقم: “هزمت الجيوش العربية وذهب السياسيون إلى الهدنة، التي عُرفت بالخط الأخضر. أطلق العرب إلى اليوم على كل تلك الأحداث كلمة واحدة هي: المؤامرة التي قادت إلى النكبة، من دون التحليل العميق والواسع والموضوعي لكل تفاصيل المسارات الدولية والإقليمية التي ولدت النتائج الختامية من رحم تلك السنوات. (المؤامرة) هي الكلمة السحرية التي تصب الزيت فوق ماء بحيرة كل ما حدث، لتقينا عناء التحليل والدرس والتفكير… حرب يونيو سنة 1967 لم تكن نتاج مواجهة مسلحة بين طرفين عسكريين عربي وإسرائيلي، بل كانت نتاج أميَّة سياسية وعسكرية وإدارية عربية” على حد تعبيره.

واختتم قائلًا: “في 17 ديسمبر 2010 أضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي، النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، بسبب رفض مسؤولين قبول شكواه باستهداف مصدر رزقه كبائع متجول على عربة بسيطة تحمل الخضراوات. مات محمد واشتعلت الثورة في كل أنحاء تونس ضد النظام. وانتهت برحيل الرئيس زين العابدين بن علي. وانطلق على أثرها، ما عرف بالربيع العربي. مرة أخرى ترفرف العنقاء التي لا تغيب، (المؤامرة) الإمبريالية الكونية. هل باع الشاب الفقير محمد البوعزيزي، جسده وحياته لمخابرات خارجية ليقدح نار ثورة في تونس لتعبر حدودها إلى دول عربية أخرى؟.. كلمة تختزل كل الإخفاقات والانكسارات. شن صدام حسين الحرب على إيران – مؤامرة – وغزوه للكويت أيضاً، قبلها إعدامه لرفاقه قادة حزب البعث بقاعة الخلد.. لقد عرفنا عدونا الأزلي المعلن ولم يعد شيفرة مقفلة، وهو (المؤامرة)، فمتى نعلن الحرب على هذا العدو؟” وفق تعبيره.