الكيلاني: نعمل على إزالة المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء

العنوان-طرابلس

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وفاء الكيلاني، أن الوزارة تعمل على حل المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء، مشيرة إلى تشكيلها في وقت سابق لجنة لحصرهم في مخيمات العاصمة طرابلس، ومتابعة الأطفال من قبل فريق الدعم النفسي التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال لقائها وفدًا من مشايخ وأعيان تاورغاء، الخميس، الذين أطلعوها على الأوضاع بعد عودة بعض الأسر إلى المدينة.

وناقش الاجتماع سُبل تسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات، منها توفير خدمات الكهرباء، وصيانة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي، ومساعدة العائلات التي تضررت منازلها وإصلاحها.

وتعهدت الكيلاني، بإقامة معرض الأسر المنتجة القادم في تاورغاء، إذا ما سمحت الظروف، تشجيعًا للأسر المنتجة بالمدينة، التي دائمًا ما شاركت بفاعلية في مثل هذه المعارض.