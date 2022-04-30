التكبالي: دواعش صبراتة يتعاونون مع أبو عبيدة لمنع عودة البحث الجنائي لصرمان

اعتبر علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن هناك تعاونا إرهابيا بين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة صبراتة وأنصار أبي عبيدة في مدينة الزاوية.

و«أبو عبيدة» هو كنية لـ«شعبان هدية الزاوي»، أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس ما يسمى «مجلس ثوار ليبيا»، ورئيس مجموعة العمليات الثورية الإسلامية الليبية التابعة لتنظيم القاعدة، والمدرج ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم لأكثر من عشر دول باعتباره شخصا إرهابيًا.

وقال التكبالي، في تغريدة له عبر تويتر، «‏بدأ التعاون الإرهابي للسيطرة على المدن الشمالية الغربية. دواعش صبراته يتلقون دعما قويا من أنصار أبي عبيدة في الزاوية».

وأضاف أنهم «يعملون على منع عودة جهاز البحث الجنائي إلى صرمان الذي يحث عليه تحالف أبي زريبة والضاوي وجويلي».