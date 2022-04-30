البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة 300 جندي في «إيريني»

صادق البرلمان الألماني «البوندستاغ»، على طلب الحكومة بتمديد مهمة جنودها المشاركين في «إيريني»، لعام آخر، وهي العملية التي تستهدف فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وصوّت 534 نائبًا في البرلمان الألماني بالموافقة، مقابل رفض 109 آخرين كما نقلت وكالة «الأناضول» التركية اليوم السبت. ووفق المقترح الذي قدمته حكومة برلين للبرلمان، فإن حوالي 300 جندي ألماني سيشاركون في عملية «إيريني»، حتى نهاية أبريل 2023. في حين تكلف هذه المهمة البلاد قرابة 21.8 مليون يورو. وفي 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني»، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.
هل تتوقف عمليات تهريب النفط في ليبيا؟
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استبعد قائد العملية الأوروبية في البحر المتوسط «إيريني» ستيفانو توركيتو خلال حلقة نقاشية بعنوان «مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا» توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا قريبًا. وتابع «استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع وتوقعات الربح يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط قريبًا»، مشيرًا إلى تنامي هذه الظاهرة مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في أعقاب الحرب في ليبيا في العام 2011.
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