الأرصاد: طقس معتدل بالشمال الشرقي.. ومنخفض صحراوي يؤثر على غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على مناطق الشمال الشرقي ، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق وارتفاع في درجة حرارة خاصة على مناطق الجنوب ويؤثر المنخفض الأحد على مناطق شرق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى أكثر 50 كم/س مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول الأحد إلى شمالية فشمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 21 و28 درجة على غالبية المناطق وتسجل 32 درجة على أبو نجيم.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الأحد على بعض المناطق والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول الأحد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى أكثر من 50 كم/س مما يتسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و27 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ومناطق الخليج وتتراوح ما بين 31 و 34 درجة على الدواخل وتسجل ارتفاعًا الأحد على بعض المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و39 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا تدريجيًا، خاصة الاثنين.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو× فستكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من الأحد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة تنشط الاثنين مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و37 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا الأحد.

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