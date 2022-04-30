أمن طرابلس تضبط متهما بالسرقة وخيانة الأمانة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تمكنت فرقة التحري العام التابعة لمكتب البحث الجنائي طرابلس من ضبط متهم بارتكاب جريمتي سرقة وخيانة الأمانة.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس في بيان لها، الجمعة، أن المتهم سطا على أموال من المحل الذي يعمل به بمنطقة مشروع الهضبة.

وقال البيان أن رجال الأمن عثروا داخل السيارة التي يمتلكها المتهم على بعض المسروقات التي تحصل عليها من المحل.. كما استرجعوا مبلغًا ماليًا.

ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص.