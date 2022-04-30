ريم البركي: ساويرس لم يهاجم ليبيا ولا تاريخها والدبيبة يصرّ على تدميرها بكل الطرق

عبرت الصحفية الإعلامية ريم البركي، عن انتقادها الشديد لرد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ووصف مصر ببلد التعري.

وقالت البركي، في تدوينة لها على فيسبوك، ليّس من حق الدبيبة باعتبار أنه رئيس الوزراء أن يصف مصر ببلد التعري ردًا على تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب سويريس، سويريس لم يُهاجم ليبيا ولا تاريخها ولا شعبها، بل انتقد مليشيات العاصمة.

وأضافت: الدبيبة يصر على تدمير ليبيا بكل الطرق، الأفضل له من استعداء الجارة الشقيقة مصر، أن يهتم باستثماراته الخارجية في كندا وبريطانيا التي استولت عليها أسرته من أموال الليبيين منذ عهد القذافي.