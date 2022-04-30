ملاسنات بين ساويرس والدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

نشبت ملاسنات كلامية بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عقب تغريدة للأخير على حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر».

واتهم الملياردير ساويرس رئيس الحكومة الليبية بالوقوف في وجه استقرار بلاده، من أجل مصلحته الشخصية؛ لكن الدبيبة رأى في ذلك تجاوزاً، فقال ساخراً: «يبدو أنك قد أخطأت العنوان… هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة، وليست مهرجانًا للتعري»، في إِشارة إلى مهرجان الجونة الفني الذي يرعاه نجيب وشقيقه سميح، في المنتجع الواقع على البحر الأحمر.

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1520005042077589504

https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1520152431321141248

والدبيبة أيضاً ينتمي إلى عائلة ثرية تقيم في مدينة مصراتة المشهورة بالتجارية (غرب ليبيا)، ودرس الهندسة المدنية، وسبق له ترأس مجلس إدارة الشركة «الليبية للتنمية والاستثمار» في عهد نظام معمر القذافي، قبل أن ينخرط في السياسة، ويؤسس «تيار ليبيا المستقبل».

وبلغة هادئة، عهد بها رجال الأعمال المصري، وجَّه حديثه إلى الدبيبة قائلاً: «لم أخطئ العنوان؛ لكنك أخطأت في ردك وأسلوبه؛ فالقضية ليست مهرجانات أو الحشمة؛ لكنها تتعلق باستقرار ليبيا ومستقبلها».

ومضى ساويرس قائلاً للدبيبة: «قرارك بالتمسك بالسلطة على حساب وطنك خاطئ؛ وسنرى إن شاء الله مستقبلاً مهرجانين للثقافة والسينما في ليبيا، فهما ليسا رجساً من الشيطان؛ مع خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك».

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1520310761242902529

وعلى الرغم من أن الدبيبة لم يعلق على حديث ساويرس إلا بتغريدة واحدة، فإن متابعين ليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي دخلوا على خط الملاسنة بين الشخصيتين، مستغربين من تدخل الأخير فيما يحدث ببلادهم التي رأوا أنها «لم تخدم طموحاته الاقتصادية» بحسب قول بعضهم.

وواصل ساويرس تفاعله مع المدافعين عن الدبيبة الذي وصفه بأنه «فضّل المناصب على مصلحة ليبيا»، وقال: «ليس لدي طموحات اقتصادية… لقد حققت ما أردت؛ أتكلم عن محبة لليبيا وليس لدي دافع آخر، وكثيرون ينتقدون ويشتمون ولا يطرحون حلولاً».

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1520117988933914624

وكان ساويرس قد استبق ردوده على منتقديه من المدافعين عن الدبيبة، وقال إن «(تويتة) واحده حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للميليشيات في طرابلس؛ عندي خبرة بالتعامل معها، و(البلوك) خير رد، وتحيا ليبيا».

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1520097325724622848

وتفاعل ساويرس بالرد على ما ردده بعض رواد «السوشيال ميديا» من أنه لم يحصل على نصيب في عقود الطريق الدائري الثالث، ورخص شبكة الجيل الثالث في ليبيا، وقال: «ليس لي أي نشاط في ليبيا، ولن أعمل بها إلى أن تتخلص من الميليشيات ويعود الاستقرار بعون الله».

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1520094585384484864

واكتفى ساويرس بالرد على أن والده أُنسي ساويرس عمل في ليبيا بداية حياته، وكوّن جزءاً من ثروته هناك أيام الحكم الملكي، وبدايات فترة حكم القذافي، قائلاً: «صحيح».

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1520043023178117121