مؤسسة النفط: نحذر من حدوث كارثة بيئية وشيكة بميناء الزويتينة

ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط جميع المسؤولين السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من حدوث وشيك لكارثة بيئية بميناء الزويتينة.

وذكرت المؤسسة النفطية، في بيان لها، أنها تبذل ما بوسعها من أجل حل كافة المختنقات التي تواجهها في إزاحة خام أبو الطفل والزويتينة وتخزينهما في الخزانات المخصصة بميناء الزويتينة، ونظرا للخاصية الشمعية، لخام ابوالطفل حيث يحتاج الى التحريك والتسخين المستمر ودون توقف والا فانه سيحدث تجمد بالخط وبالتالي تكون الخسائر فادحة قد تصل الى فقدان تشغيل الخط بالكامل.

وأوضحت، أن خام ابوالطفل ينتج من حقول ابوالطفل والرمال بالاضافة الى منطقة انتاج 107 التابعة لشركة السرير الذي يبعد حوالي 130 كم عن حقل A 103 التابع لشركة الزويتينة ويوضع في خزانات مخصصه له تحتوي على سخانات ونظام تدوير ومن ثم يضخ الى ميناء الزويتينة وذلك بازاحته بخام الزويتينة وهو خليط من الخام المنتج من كل من حقول 103 والنافورة التابع لشركة الخليج وبمعدلات محسوبة بدقة.

وتابعت، مما زاد سوءا هو التوقف المفاجيء للعمليات بميناء الزويتينة مما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من اضافة ضخ خام امنا الى المنظومة بالزويتينة وذلك لضمان ازاحة كاملة لخام ابوالطفل الموجود بالخط الى ميناء الزويتينة ومنه الى الخزانات المخصصة لذلك عبر الخط 40 بوصة مسافة 212 كم ويمر عبر محطة تسخين للمحافظة على درجة حرارته منعا للتشمع.

واستكملت، هذا الخط يسع الى كمية تزيد عن المليون برميل وتتم الازاحة بطريقة منظمة ويتم كذلك جدولة البواخر الشاحنة لهذه الخامات بدقة بحيث يتم التصرف في هذه الخامات بطريقة سليمة.

واستكملت، ان ما تعانيه المؤسسة وعامليها بكل من شركة الزويتينة ومليته اليوم من صعوبات جمة في تخزين كميات الخام وخاصة خام مليته يجب ان يعلمها الجميع حيث ان خزانات خام ابوالطفل وكذلك خزانات خام الزويتينة ليس لديها السعة التخزينية الكافية لاستيعاب خام ابوالطفل وذلك بسبب التسربات التي بدأت تحدث في هذه الخزانات كلما وصل ارتفاع الخزان الى مستوى معين يؤدي الى ارتفاع وزن الخام وبالتالي لن يتحمل قاع الخزان هذا الوزن و يبدأ التسرب في الحدوث.

وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم مقدرة الشركة على القيام بالصيانة الدورية لخزاناتها بسبب شح الميزانيات خلال السنوات الماضية والتي وصلت الى عدم تخصيص اي مبالغ للقيام بعمليات الصيانة والمحافظة على المعدات.

وأكدت أنه قد فقد الكثير من السعات التخزينية وبالتالي لن نستطيع ان نقوم بتخزين كل الكمية ومهددين بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظرا لطبيعته الشمعية او تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية.

واختتم مؤسسة النفط بالمناشدة لاسماح للمؤسسة بتشغيل الميناء فورا او على أقل تقدير السماح لنا بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية اضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط.