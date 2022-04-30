الليبي للاستشعار عن بعد: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في بيان له أنه في كل شهر قمري يكون يوم التحري وهو اليوم الـ 29 من كل شهر قمري، حيث يترائى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت رؤية الهلال بدأ الشهر الجديد وإن تعذر رؤيته أتم الشهر الحاضر 30.

وأضاف المركز الليبي أنه ليس هناك هلال لتتم رؤيته بعد غروب شمس يوم السبت وهو يوم الترائي يوم 29 من شهر رمضان لأن لحظة الاقتران تحدث الساعة 10:30 ليلاً فبذلك يعتبر يوم الأحد متمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد المركز على عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم السبت 29 رمضان بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة المقربة والحديثة لأنه غير موجود فوق الأفق.

وأشار المركز إلى أن مساء يوم الأحد 30 رمضان سيكون زمن مكث الهلال فوق الأفق وقت الغروب 45 دقيقة وعمر الهلال أكثر من 21 ساعة لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة لو كان الطقس مناسب للرؤية وكان الجو صحو.

وبين المركز الليبي أنه لا يمكن رؤية الهلال يوم السبت ومن يعتقد أنه رأى الهلال فهو إما مخطئ وقد تهيأ له ذلك أو شخص يريد التشويش على الناس.

وأوضح المركز إلى أن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون السبت بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة.