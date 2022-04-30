السني يلتقي مدعي عام الجنائية الدولية

العنوان-نيويورك

بحث مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، الطاهر السني، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سبل التنسيق والتعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.

وأوضح السني أن اللقاء عقد الخميس بمقر البعثة الليبية بنيويورك لافتا أن كريم خان استعرض تقريره الثالث والعشرين وذلك قبيل جلسة إحاطته أمام مجلس الأمن وفق تغريدة عبر حسابه بـ تويتر.

وأكد السني خلال اللقاء على أن “تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها وأن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام كدورٍ مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه”.

وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن كاشفًا النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلقهم بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.