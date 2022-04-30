فؤاد من إيطاليا: تقارب تركيا ودول الخليج.. مصالح

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، إن التقارب التركى الخليجى ليس تقاربا بالمعنى الذى يفهمه البعض عندنا وخصوصًا من أدعياء السياسة، ولكنه تقارب مصلحى لخدمة الطرفين وتحليل الأمر يطول ولكنه عودة أردوغان لسياسات صفر مشاكل والتى كانت هى سياسة تركيا إلى عهد الانقلاب، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك قائلًا أن هذا التقارب أو بالأحرى الهدنة السياسية هى مع مصر أيضًا وليس فقط دول الخليج، وبالطبع هناك فروق كبيرة أهمها أن مصالح تركيا مع الخليج هى اقتصادية بالدرجة الأولى وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.

وواصل قائلًا: “أما من يتحدث عن بدايات حلف تركى خليجى ضد مصر فهذا بعيد جدا عن الواقع ومصر أقرب للخليج من تركيا. مشكلة مصر الحالية هى اقتصادية فى ظل وجود سياسة فاشلة وفى ظل إبعاد كل الكفاءات عن إدارة الدولة وهذا يحتاج إلى مقال طويل ربما اكتبه بعد شهر رمضان” على حد زعمه.