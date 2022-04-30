“الإفتاء” تدعو إلى تحري هلال شوال

العنوان-طرابلس

دعت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، لجان رصد الأهلة التابعة لها في كافة ربوع ليبيا للخروج إلى المراصد لتحرّي رؤية هلال شهر شوال.

وقات اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، إن تحري رؤية الهلال ستكون بعد عصر اليوم، مطالبة من يرى الهلال أن يتواصل مع مكتب الأوقاف أو المحكمة.

وكان قد توقع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن يكون الإثنين المقبل (2 مايو) هو أول أيام شهر شوال (أول أيام عيد الفطر)، على أن يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

وقال المركز إن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون، اليوم السبت، بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة، موضحًا أن يوم تحري الهلال هو الـ29 من كل شهر قمري، “حيث يتراءى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت الرؤية بدأوا الشهر الجديد وإن تعذر رؤيته أتموا الشهر الحاضر 30 يومًا”.