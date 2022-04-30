لجنة الخارجية النيابية: نستغرب الموقف الجزائري الذي لا يدعم استقرار الشعب الليبي

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن استنكاره لموقف الحكومة الجزائرية ، واعتبر ان اصرارها على الاعتراف بحكومة عبد الحميد ااديبية ورفض الحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا ، هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا .

العقوري عبّر وفقاً للموقع الرسمي التابع لمجلس النواب عن استياءه من الموقف الجزائري الذي لم يكن داعمًا لاستقرار الشعب الليبي، مضيفاً بأنه في الوقت الذي نؤكد على عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق.

وذكّر بوقوف الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري فى مسيرته النضالية ، مبدياً استغرابه موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة وحق الجوار واحترام سيادة الدولة الليبية .

وجدد العقوري التأكيد بأن بعض الدول استفادت من الفوضى في البلاد لنهب مقدرات ليبيا النفطية والمعدنية من خلال التعدي على تلك الموارد داخل الاراضي الليبية ، وأن تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة .

وناشد العقلاء في الجزائر إلى تغليب صوت العقل ولعب دور ايجابي لصالح الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها ، وإن التاريخ سيسجل كل من ساهم في استقرار ليبيا وعودة السلام إليها .

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