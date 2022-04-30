اقتصاد الدبيبة: سننظم المعرض الدولي للمناطق الحرة في مصراتة الشهر المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عزمها تنظيم الملتقى والمعرض الدولي للمناطق الحرة بالتعاون مع المنطقة الحرة مصراتة و”أوت بوكس تيم” يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يونيو المقبل بالمنطقة الحرة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان إن الملتقى يأتي للتعريف بالمناطق الحرة ودورها في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة.

وأضاف البيان: تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الملتقى والمعرض الدولي إلى تفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة المناطق، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة وتعزيز التعاون التجاري للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير والاستيراد والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.