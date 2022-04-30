ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 April, 2022

أعلنت لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن بدء خروج اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ وذلك بعـد عصر اليوم السبت 30 أبريل 2022م.

هذا و دعت اللجنة من يرى الهلال أن يتواصل مع مكتب الأوقاف أو المحكمة كلٌّ حسب منطقته.

سائلين الله عز وجلّ أن يجعل هذا الشهر مباركاً علينا وعلى الأمة الإسلامية